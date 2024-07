Messina, al via la stagione dei saldi tra app e offerte

Con l’inizio dei saldi estivi, la città si anima di curiosità e frenesia. Come ogni anno, i messinesi si preparano a cacciare l’affare migliore, ma quest’anno emerge una tendenza interessante: un aumento significativo degli acquisti online nei giorni precedenti ai saldi ufficiali, bilanciato dalla tradizionale voglia di shopping nei negozi.

Tuttavia, non mancano coloro che, per scelta o necessità, decidono di rinunciare completamente ai saldi. Tra i giovani messinesi, molti hanno scelto di anticipare i saldi sfruttando le app e i siti web dei negozi. «Ho comprato un costume e un vestito» racconta Cristina Gambadoro, social media manager. «Ho utilizzato - spiega -le app che proponevano sconti esclusivi per chi acquistava online. In questo modo, sono riuscita a evitare le file e assicurarmi i capi che desideravo. Ad ogni modo continuerò a fare giri per il viale nel caso in cui mi interessasse qualcosa, approfittando degli sconti al 50%». Simone Pirrotta, neolaureato, invece, preferisce aspettare l’inizio ufficiale dei saldi: «Anche se compro spesso online, mi piace vedere e toccare con mano i vestiti prima di acquistarli. Sicuramente andrò in centro con alcuni amici per vedere cosa propongono i negozi». Se tra i giovani la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale, tra gli adulti la situazione è diversa. Molti non erano nemmeno a conoscenza dell’inizio dei saldi. «Non lo sapevo proprio - ammette Teresa Bonura, impiegata - non ho tempo di seguire le novità online e mi affido ai negozi. Approfitterò della pausa pranzo o dei giorni liberi per fare un giro e vedere se trovo qualche buona offerta».

Giuseppe De Salvo, architetto, ha un approccio più cauto: «Preferisco andare a colpo sicuro. Prima guardo online per farmi un’idea dei prezzi e poi vado in negozio. Sono curioso di vedere cosa propongono i negozi in centro». Nonostante l’aumento degli acquisti online, i negozi fisici mantengono un fascino irresistibile per molti messinesi. «C’è qualcosa di speciale nello shopping nei negozi- afferma Maria Natoli, segretaria- . È un’esperienza che non può essere replicata online: la musica nei negozi, le persone, il consiglio che una commessa può dare. Sfrutterò i saldi per fare una passeggiata in centro».

Anche i negozianti si preparano a sfruttare al meglio questo periodo. «Siamo pronti per questi giorni di saldi, anche se ci aspettiamo molta più affluenza dopo il weekend, la gente sicuramente preferirà andare al mare» spiega Marco Mulè proprietario un negozio in città e uno a Milazzo. «L’anno scorso- dice - abbiamo visto un incremento delle vendite durante i saldi e speriamo che quest’anno vada ancora meglio. Siamo pronti ad accogliere i nostri clienti». «La fidelizzazione è stata la mossa vincente» spiegano Lucio Masi e Monica Barbaro, altri due commercianti. «infatti, tutti coloro che sono registrati sul nostro sito hanno accesso ai saldi privati anticipati. Ci aspettiamo un incremento di vendite, la gente compra tantissimi costumi e non mancherà sicuramente la calca per accaparrarsi gli ultimi pezzi».

Tuttavia, c’è anche chi decide di non approfittare dei saldi: «Non ho voglia di comprare niente» dichiara Luca Novella, studente universitario. «Non mi piace- spiega - lo stress dello shopping durante i saldi, preferisco evitare le folle e risparmiare i soldi per altre cose». Anna Vinci, commessa, condivide un sentimento simile: «Quest'anno non ho intenzione di comprare nulla. Ho tutto ciò di cui ho bisogno e preferisco non cedere alla tentazione degli sconti. A volte, i saldi possono spingerti a comprare cose di cui non hai veramente bisogno».

L’inizio dei saldi estivi a Messina segna un momento di grande fermento. Da una parte, i giovani che sfruttano le app per anticipare gli acquisti, dall’altra, gli adulti che preferiscono il contatto diretto con i prodotti. E, in mezzo a tutto questo, c’è anche chi sceglie di non partecipare alla corsa agli sconti, per ragioni personali o pratiche. La città con i suoi tanti negozi offre un’esperienza unica che attira sia gli appassionati di shopping online che i tradizionalisti. E mentre il sole di luglio scalda le strade, la corsa ai saldi è appena cominciata.