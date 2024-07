Emergenza Stromboli e disagi idrici: attivo il Centro operativo comunale da lunedì 8 luglio

Preallarme di rischio vulcanico a Stromboli e deficit idrico che interessa il territorio della Regione Siciliana: il sindaco Federico Basile ha disposto con apposita ordinanza l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da lunedì 8 luglio, dalle 8 alle 20.

A seguito dell’allerta rossa al vulcano Stromboli, pur non essendo una situazione preoccupante e/o emergenziale per la città di Messina, è comunque necessario, in via precauzionale e in caso di eventuali movimenti anomali del mare, rispettare le norme comportamentali contenute all’interno del Piano comunale di Protezione civile.

Per quanto riguarda invece i disagi legati all'emergenza idrica il COC, attivato in ottemperanza all’ordinanza regionale, sarà di supporto all'attività dell'Amam per una rapida e coordinata attività di assistenza alle fasce di popolazione che subiscono maggiori disagi legati alla carenza idrica.

Al numero telefonico 090-22866 personale di AMAM raccoglierà le istanze e le segnalazioni di eventuali criticità provenienti dalla popolazione.