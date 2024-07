Violente risse con feriti: indagini a tutto campo a Giardini Naxos e S. Teresa di Riva

Due liti esplose negli ultimi due giorni hanno provocato il ferimento di tre persone e fatto scattare gli accertamenti da parte dei carabinieri.

A Giardini Naxos si è verificata una lite sul lungomare nel quartiere di San Pancrazio, con due giovani coinvolti: all’improvviso uno dei contendenti ha tirato fuori un coltello brandendolo all'indirizzo dell'altro, un 20enne tunisino, fino a colpirlo più volte in varie parti del corpo, tanto da provocandogli tagli superficiali su fianco sinistro, braccio e mano destra, dandosi poi alla fuga. Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del “118” e condotto all'ospedale di Taormina per le cure del caso. Sul posto i carabinieri della Stazione di Giardini Naxos e della Compagnia di Taormina, che stanno ricostruendo l'accaduto e avviato le indagini per rintracciare il giovane fuggito.

Ieri pomeriggio a S. Teresa di Riva due uomini di 36 e 50 anni, entrambi del posto, sono venuti alle mani sul lungomare all’altezza di piazza Municipio, ferendosi a vicenda: la discussione è cominciata sul marciapiede lato mare e poi si è spostata su quello opposto, davanti un chiosco bar, con uno dei due che ha ferito l'altro utilizzando una bottiglia di vetro rotta con la quale l'ha colpito più volte.