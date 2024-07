Raddoppio ferroviario Messina-Catania, il Mit: passi avanti nel mosaico infrastrutturale. Salvini: "Non solo il Ponte"

«È la conferma che gli investimenti infrastrutturali in Sicilia non riguardano soltanto il Ponte sullo Stretto e che tutto quello che non si è fatto per secoli, adesso è stato programmato, progettato e gli interventi sono in corso di realizzazione». Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esprime parole di apprezzamento per lo stato di avanzamento dei lavori relativi al raddoppio ferroviario sulla linea Messina-Catania. Italferr, una delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha pubblicato le foto del cantiere della galleria Scaletta, lungo la tratta Giampilieri-Fiumefreddo, facendo un raffronto tra il 2023 e il 2024, a dimostrazione dei passi avanti compiuti da parte delle maestranze di Webuild. Tutte le opere propedeutiche all'avvio dello scavo sono state ultimate ed è in corso il montaggio della “talpa meccanica”, la poderosa “Tbm” che sarà utilizzata proprio per le operazioni di scavo. La società che fa capo a Fs, ricorda come sia prevista la costruzione di 11 gallerie e 9 viadotti lungo i 43 km dal tracciato, con scavi pari a 65 km. Una volta completata, la nuova linea dovrebbe far scendere a 45 minuti i tempi di percorrenza tra Messina e Catania, con un risparmio di circa 30 minuti rispetto ad oggi.

Il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina è un’opera strategica prevista dal decreto legge “Sblocca Italia”, finanziata con i fondi del Pnrr e parte integrante del Corridoio “Scandinavo-Mediterraneo” di cui fa parte anche il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. L'opera, spiegano i responsabili di Italferr, garantirà una significativa crescita della competitività del trasporto viaggiatori su ferro, collegando i centri urbani a maggiore densità abitativa (Agrigento, Caltanisetta, Enna e Catania) con le aree interne e costiere della Sicilia. Assicurerà un'adeguata mobilità a passeggeri e merci con un importante risparmio di tempi e costi, oltre ad un sensibile vantaggio sulla sicurezza generale del trasporto. La realizzazione dell'itinerario è inoltre una grande opportunità di rilancio per l'economia locale, con positive ricadute in ambito industriale, turistico, sociale e culturale legate al generale miglioramento dei servizi di trasporto.