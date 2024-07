Messina, l'esplosione a Bordonaro: scoppi improvvisi, tante le cause

“Semel errare licet”, ovvero “Si sbaglia una sola volta”. Il motto degli artificieri ben chiarisce come la possibilità di commettere un errore per chi maneggia esplosivi sia solo una: perché poi c’è la detonazione. Un evento tragico che, sebbene nel dire comune può essere causato solo da una scintilla, in realtà nasconde tante cause la cui natura non è né scontata né semplice da individuare visto che i soccorsi sono poi costretti ad operare in zone appena interessate da una violenta deflagrazione e dalla successiva distruttiva onda d’urto che si propaga nello spazio circostante causando al suo impatto, come effetto meccanico, ulteriori devastanti danni a cose e persone anche a distanze elevate.

La manipolazione impropria dei materiali esplosivi è una delle principali cause delle deflagrazioni accidentali. Questo può includere il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, la negligenza o la distrazione degli operatori. In più l’utilizzo di strumenti non adeguati, o il mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra i diversi materiali, possono infatti innescare reazioni chimiche incontrollate.