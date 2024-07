Fiorello strepitoso a Taormina, lo sketch con Cateno De Luca: "Lui è il Dalai Lama dei sindaci"

L'evento “Ccpm & Friends”, organizzato dal reparto di eccellenza del “San Vincenzo” e dal Comune, in collaborazione con il Comitato dei genitori dei piccoli pazienti che ha portato sul palco del Teatro Antico lo showman Fiorello è stato successo con lo showman che, da instancabile mattatore, stavolta nella sua terra, ha cantato, scherzato e si è divertito con i tanti ospiti che hanno assistito allo spettacolo di beneficienza.

Delizioso soprattutto il siparietto con il sindaco di Taormina Cateno De Luca: "Tu sai che mia nonna si chiama Catena, mia sorella si chiama Catena - ha detto Fiorello - siamo una famiglia di catene. Ma lui è un uomo riflessivo, quasi zen, oserei definirlo il Dalai Lama dei sindaci. Io ho visto il tuo insediamento, quando giravi con i sacchi dell'immondizia, una signora aveva sbagliato aveva messo l'umido nell'indifferenziata, e lui tatatatatatatata arrivava e diceva ma chi stai facennu?? Parcheggi la macchina in seconda fila e te ne vai, ma arriva SuperCateno, il sindaco che Taormina aspettava da anni. Il sindaco cateno De Luca, niente più doppie file, niente più spazzatura, ma il vetro la mattina che rompe le ..... c'è... Io dormo a Letojanni e sento il vetro che scaricano a Taormina, per questo i taorminesi sono tutti nervosi, per il vetro...".