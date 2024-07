Ecco cosa sta accadendo a Stromboli. Il sindaco: "No all'evacuazione dell'isola, ma limite al flusso turisti" VIDEO

Per il momento «non si parla di evacuazione, è una fase di preallarme». Quanto ai turisti, per quelli che hanno un posto già prenotato in alberghi o altre strutture non ci sono problemi, ma «cerchiamo di evitare l’afflusso dei giornalieri: un afflusso notevole che potrebbe creare difficoltà in caso di emergenza». Tra abitanti e turisti sull'isola sono presenti al momento circa 2.500 persone, mentre in inverno la popolazione è di meno di mille abitanti.

Il Sindaco di Lipari, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha così disposto, con ordinanza, il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e/o sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Lo stesso Sindaco ha altresì ordinato il divieto di approdo alle unità navali non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta e/o ancoraggio in prossimità della costa.

Nell’ottica di prevenzione di possibili situazioni di emergenza, sono state allertate le strutture sanitarie e ospedaliere presenti in questa Città Metropolitana e i Sindaci dei Comuni costieri nonché le Prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno. È attualmente in corso un’ulteriore riunione di aggiornamento del Comitato Operativo Nazionale per monitorare gli sviluppi dell’emergenza. Il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto, resterà attivo fino a cessate esigenze.