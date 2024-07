Centro cardiologico di Taormina, Fiorello e Salvo La Rosa accendono la speranza: il ministro Schillaci "al lavoro per una soluzione"

Può una serata di beneficienza salvare un centro di cardiochirurgia pediatrica? L'ultima parola spetta al ministro Orazio Schillaci, ma quello che è successo ieri a Taormina certamente è servito.

Assieme a Salvo La Rosa sono scesi in campo al fianco dei medici e dei genitori dei piccoli pazienti con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi che possa supportare il Centro di Cardiochirurgia pediatrica in tutte le operazioni che lo vedono in prima linea nell’offrire assistenza cardiochirurgica ai bambini non sono solo siciliani, ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e dal Sud America.

Un appello rimbombato tra le mura del Teatro Antico di Taormina, un evento “Ccpm & Friends”, organizzato dal reparto di eccellenza del “San Vincenzo” e dal Comune, in collaborazione con il Comitato dei genitori dei piccoli pazienti che ha portato sul palco del Teatro Antico lo showman Fiorello e, assieme a lui, tanti altri artisti come Gianfranco Iannuzzo, Giuseppe ed Anna Castiglia, Mario Incudine, I soldi spicci, Mimmo Cavallaro e l’Orchestra a plettro Città di Taormina.

Il futuro del Centro di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina è ancora incerto: a metà maggio la Regione siciliana ha inviato al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi, ritenendo che in Sicilia possano coesistere, in modo permanente, due centri di Cardiochirurgia pediatrica, come avviene già in Veneto (a Padova e a Verona) dove la popolazione residente è analoga. In questo modo resterebbe in funzione il reparto, attivo da oltre 10 anni al “San Vincenzo”, accanto alla nuova struttura del “Civico” di Palermo.