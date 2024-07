Messina, tre incidenti nella notte: a Torre Faro auto si ribalta e paralizza il traffico

Notte movimentata quella appena trascorsa, e gran lavoro per il radiomobile della polizia municipale che è dovuto intervenire in tre incidenti, tutti nella zona nord della città. Sulla Panoramica all'altezza della galleria Bosurgi per un incidente autonomo, nel rettilineo di Piano Torre, sulla SS 113, e a Torre Faro. Quest'ultimo ha anche causato ripercussioni sulla viabilità dell'intero villaggio. Un'auto si è ribaltata in via Senatore Arena ostruendo l'unica via di uscita di quella zona. Lievemente feriti i due occupanti mentre, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco e della municipale, il transito è stato impedito. Imbottigliato anche il bus Atm che anche di notte fa la spola con la città per il trasporto di quanti scelgono il mezzo pubblico per raggiungere le zone della movida