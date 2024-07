Messina, tanti pasti ospedalieri gettati in via Contino. Indagini della Municipale per trovare i responsabili

Una sorprendente scoperta è stata fatta ieri mattina da alcuni abitanti di salita Villa Contino, una strada stretta che dal viale Europa conduce fino a Messina 2. Qualcuno ha abbandonato in strada numerosi sacchetti contenenti pasti pronti.

I rifiuti sono stati scoperti in uno spiazzo adiacente la salita Villa Contino. Probabilmente durante la notte, ignoti hanno gettato via i sacchetti con decine di pasti ancora confezionati, lasciandoli tra i cespugli. Nei sacchetti c’era un po’ di tutto, tra cibi, contenitori e posate. Si tratta di rifiuti non pericolosi che comunque richiedono precise modalità di smaltimento e che certamente non possono essere abbandonati per strada. Ad accorgersi dei sacchetti è stato un abitante della zona. Gli è bastato avvicinarsi per scoprire la presenza dei vari contenitori con pasta, pane, frutta ed altro ancora che, molto probabilmente, erano destinati ai pazienti di una struttura sanitaria pubblica o privata. È stato chiesto l’intervento della Polizia municipale per avviare le indagini che dovranno individuare i responsabili di questo gesto di estrema inciviltà. Già in passato gli abitanti della zona avevano chiesto l’installazione di telecamere di sicurezza per scoraggiare l’azione degli incivili. Sembra che una telecamera privata era stata piazzata ma poi sarebbe stata danneggiata. (le.ba.)