Capo d'Orlando, a San Gregorio per quest'anno tutti al mare ma senza spiaggia

Sarà una stagione balneare penalizzata dall’assenza della spiaggia quella che il borgo di San Gregorio di Capo d’Orlando si appresta a vivere ?

Pare proprio di sì perché dalla conferenza dei capigruppo consiliari richiesta dalla minoranza sarebbe emersa l’impossibilità di assolvere in tempi brevi alle prescrizioni richieste dalla Regione siciliana per quel progetto di ripascimento richiesto alcuni mesi fa da Palazzo Europa.

Così la minoranza punta il dito contro il primo cittadino Franco Ingrillì e l’Ufficio Tecnico che, pur indirizzandosi verso l’adempimento di quanto sollecitato, sono convinti che le prescrizioni non siano pertinenti al modello di ripascimento richiesto.

«Ingrillì ko. Senza limiti l'incapacità a risolvere i problemi della comunità paladina», tuonano così con un comunicato stampa i consiglieri comunali Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio spiegando che «nella scorsa conferenza dei capigruppo sono emerse tutte le responsabilità tecnico/politiche dell'Amministrazione Ingrillì, con la conseguenza che non si potranno avviare i lavori di prelievo, trasporto e distribuzione della sabbia fino a quando non saranno rispettate le inderogabili prescrizioni della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina».

Poi si chiedono, e chiedono: «Cercheranno un capro espiatorio con probabili escamotage per far rimbalzare le responsabilità tra istituzioni politiche e uffici? Staremo a vedere».