Suv finisce fuori strada sulla A20 Messina-Palermo: 3 feriti, uno è grave. Lo schianto nei pressi di Brolo

Incidente autonomo nella tarda mattinata sulla A20 Palermo - Messina, a poche centinaia di metri di distanza dallo svincolo di Brolo. Un suv Range Rover, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi ai margini della carreggiata. I tre occupanti della vettura sono rimasti feriti, in particolare uno sarebbe in condizioni più serie tanto da essere stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto la Polizia stradale di Sant’Agata Militello, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 ed i mezzi del pronto intervento autostradale.