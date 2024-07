Mafia a Barcellona, confiscati beni per 65 mila euro

Confisca di beni ad un mafioso del Messinese. I carabinieri del Ros, con il supporto dei colleghi del Comando provinciale, hanno eseguito il provvedimento della Sezione Misure di prevenzione del tribunale - emesso su richiesta della Dda - nei confronti di un appartenente alla famiglia mafiosa 'barcellonese', operante a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica.

L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione «Gotha IV», condotta dal Ros. Nel 2017 è stato condannato in via definitiva a 6 anni e otto mesi per aver fatto parte, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2013, ai 'barcellonesi', oltre che per un’estorsione a un’impresa e trasferimento fraudolento di valori. La confisca ha riguardato 2 immobili: un’abitazione di tipo civile e un locale adibito a deposito/magazzino, per un valore complessivo stimato in oltre 65 mila euro.