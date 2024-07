La chiusura dell'autostrada a Rometta: i timori dei sindaci e dei commercianti

Utenti, cittadini e commercianti visibilmente penalizzati dalla chiusura dell'autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rometta e quello di Boccetta, dalle 22 alle 6 nelle notti che vanno dal lunedì al sabato, e dalla mezzanotte alle 6 nelle sole notti di domenica. Il provvedimento, in vigore dal 1° luglio è previsto fino al prossimo 25 luglio. C'è quindi tanta preoccupazione per le possibili ricadute negative sul sistema economico del vasto hinterland, che comprende i territori di Rometta, Saponara e Villafranca che, specie nel corso della stagione estiva, fanno carico di ossigeno.

A manifestare queste preoccupazioni sono stati i sindaci dei tre comuni, che si sono resi portavoce degli inevitabili disagi cui si va incontro. «Nella primissima mattinata di ieri sono stato in Prefettura partecipando al tavolo del Comitato ordine e sicurezza pubblica inerente alla stagione estiva ed in particolare alla movida – ha dichiarato il sindaco di Villafranca Giuseppe Cavallaro –. Ho fatto presente le rimostranze e le preoccupazioni dei titolari delle attività presenti sul mio territorio, che sono similari a quelle di Rometta ed in parte di Saponara , che avranno delle ripercussioni pesantissime in termini di presenze derivanti dalla chiusura notturna del tratto Rometta-Messina. La risposta da parte del prefetto è stata che in questo momento la priorità assoluta va data alla riapertura del viadotto Ritiro con lavori connessi, che comporterebbe un sensibile miglioramento dei flussi veicolari e della sicurezza stradale considerato l'enorme numero di persone che si sposta nella provincia messinese».