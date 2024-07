Capo Milazzo aderisce a Seaty: esperienze uniche per conoscere e proteggere il mare

Anche l’Area marina “Capo Milazzo” ha aderito al progetto “Seaty” finalizzato a salvaguardare tratti di mare di particolare valore naturalistico attraverso una strategia che abbraccia esplorazione, educazione, sensibilizzazione e ricerca scientifica. Le altre due riserve marine sono quelle del “Golfo degli aranci” e di “Capo Testa - Punta Falcone”, entrambe in Sardegna.

Seaty (nome nato da sea, mare e city, città, dunque una sorta di “città marina”) è un progetto concreto frutto del lavoro di Worldrise, la onlus che dalla sua nascita sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino attraverso un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività e l’educazione. Fondamentale è stato il supporto di Fastweb che ha finanziato l’iniziativa continuando così un percorso ormai avviato da qualche anno che la vede impegnata concretamente anche in ambito ambientale. E per questo tutto viene svolto in maniera assolutamente gratuita con l’unico obiettivo di salvaguardare l’ambiente attraverso la sensibilizzazione sia dei residenti che dei turisti e una costante attività informativa e di educazione ambientale. In queste “città marine" viene consentita la balneazione in completa sicurezza tutto l’anno, diventando per chi le visita o chi ci vive una piattaforma per poter conoscere il mare, la sua biodiversità e imparare così a prendersene cura. Nel promontorio mamertino grazie al progetto Seaty, turistiɜ e cittadiniɜ vengono accompagnatiɜ da esperti volontari nel percorso di scoperta e tutela di luoghi iconici come la piscina della Portella.