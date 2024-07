Armato di forbici ferisce tre poliziotti, ennesima aggressione nel carcere di Gazzi

Un altro grave episodio di violenza si è consumato all’interno della Casa circondariale di Gazzi: vittime tre agenti della Polizia penitenziaria gravemente feriti da un detenuto armato di forbici, affetto da turbe psichiatriche. A denunciare l’accaduto è la Fp Cgil, sottolineando l’elevato numero di agenti in malattia - “una decina” - a causa di aggressioni. Secondo il racconto del segretario generale Francesco Fucile e del coordinatore provinciale Giovanni Spaò, i poliziotti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dove gli è stata data una prognosi di 44 giorni.

“Basta con queste aggressioni gratuite, gli agenti non sono carne da macello. È inaccettabile - affermano - che l'amministrazione ancora oggi non riesca ad allontanare in tempo soggetti aggressivi e con evidenti problemi di natura psichiatrica, i quali dovrebbero essere gestiti in centri appositi quali le Articolazione tutela salute mentale o Rems”.