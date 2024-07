Accusate di assenteismo: assolte due dipendenti del Comune di S. Domenica Vittoria

Sentenza di condanna ribaltata in appello per due dipendenti del Comune di S. Domenica Vittoria, Maria Rosa Catania e Rosa Franco, che sono state assolte dall’accusa per assenteismo di truffa aggravata per la “particolare tenuità del fatto”, dal collegio presieduta dal giudice Francesco Tripodi. Questo a fronte di una condanna a 8 mesi più 600 euro di multa (pena sospesa) che fu decisa in primo grado nell’aprile del 2023.

Le due dipendenti, che sono state assistite dagli avvocati Carmelo Scillia e Nicola Giacobbe, vennero seguite e riprese tra il giugno e il luglio del 2019 in una delle tante indagini anti-assenteismo di quel periodo. Il Comune di S. Domenica Vittoria si era anche costituito parte civile nel procedimento, rappresentato dall’avvocato Nicola Venuto.

Scrivono tra l’altro i giudici nelle motivazioni, depositate contestualmente alla sentenza, che «... il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice di prime cure non può che essere confermato, essendo indubbio che le condotte poste in essere dalle imputate abbiano tratto in inganno l’amministrazione comunale, causandone un danno sia direttamente patrimoniale che all’immagine dell’ente. Ed infatti, indipendentemente dalle funzioni concretamente esercitate, le due dipendenti hanno commesso ripetute violazioni approfittando delle peculiari modalità dello svolgimento del servizio, da effettuarsi, di fatto a partire dal mese di luglio, al di fuori delle mura dell’ufficio, dovendo eseguire diversi sopralluoghi e interventi di manutenzione per il paese».