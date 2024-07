Turismo, sono 3.600 i posti letto a Messina tra alberghi, B&B, affittacamere e alloggi privati

Lo scorso fine settimana ha confermato il periodo positivo per gli albergatori e affittacamere messinesi che hanno registrato il tutto esaurito. Complici due concerti a distanza di un giorno uno dall’altro, quello di Ultimo e quello di Zucchero, che hanno richiamato migliaia di fan da tutto il Meridione, la maggioranza di alberghi e Bed & Breakfast cittadini era al completo con prenotazioni fissate già da diverse settimane tanto che qualcuno ha dovuto ripiegare per strutture fuori mano se non in provincia.

Il circuito positivo di eventi e concerti costringe Messina a fare i conti con la capacità di posti letto che per la città è di circa 3.600 posti letto tra strutture alberghiere e strutture extra alberghiere. Il trend in crescita delle presenze di turisti e visitatori sta infatti facendo nascere la necessità di aumentare il numero dei posti letto. Tra le idee sul tavolo ci sarebbe anche quella di convertire le strutture religiose in strutture ricettive seguendo il percorso che, nella Capitale ed in altre città turistiche, ha portato a trasformare conventi e istituti religiosi in alberghi e ostelli. Al momento però è solo un’ipotesi e alla crescente richiesta di posti letto si fa fronte con quello che c’è. A Messina, secondo i dati dell’osservatorio turistico regionale, ci sono 20 tra alberghi, hotel e residence, una parte di questi sono a quattro stelle. Il totale dei posti letto è di 1299. Più composita invece la situazione per le strutture extra alberghiere, sarebbe a dire affittacamere, ostelli, case per ferie, camping e strutture turistico rurali oltre a B&B e alloggi privati che offrono un totale di circa 2300 posti letto. In particolare sono molto diffusi i Bed & Breakfast che in città sono in tutto 83 e gli alloggi privati che sono complessivamente 219 mentre sono in tutto 34 gli affittacamere.