Rassegna stampa 02-07-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, un coordinamento permanente per il presente e futuro della Falce. Basta col tempo delle parole

- Messina, corruzione per l’appalto del torrente Cataratti-Bisconte: Maurizio Croce vuole patteggiare

- Turismo, sono 3.600 i posti letto a Messina tra alberghi, B&B, affittacamere e alloggi privati

- Messina, manca l’accordo per il via ai lavori sul Viale Annunziata

- Messina, morì dopo un’operazione. Condannati due medici

SICILIA

- Il nuovo studio rivela: «Ecco perché Etna e Stromboli sono più esplosivi»