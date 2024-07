Messina, rissa sulla litoranea nord: sentiti diversi testimoni. Dimesso il giovane ferito

Indagini serrate sulla violenta rissa che la notte di sabato scorso ha coinvolto diversi giovani. Si sono presi a calci e pugni davanti ad un noto ritrovo di via Consolare Pompea. Il bilancio è di un ferito lieve ma, poteva andare peggio. Sull’episodio indagano i carabinieri che sono al lavoro da sabato notte per identificare quanti hanno effettivamente partecipato alla rissa. Si indaga anche per ricostruire la dinamica dell’episodio e il motivo che ha fatto surriscaldare gli animi fino ad arrivare ad una simile violenza.

Al vaglio degli investigatori le testimonianze delle persone che quella notte si trovavano davanti al locale e che hanno visto i giovani azzuffarsi per strada dandosele di santa ragione come se fossero in un ring. Attraverso le loro dichiarazioni si cerca di capire meglio cosa è successo per delineare eventuali responsabilità. Al vaglio degli investigatori c’è un video che fin dall’inizio è circolato sui social, diventato ormai virale, nel quale si vedono alcune fasi della rissa. Il video ha ripreso circa una ventina di persone, per lo più giovani, che sabato notte si trovavano nei pressi del lido - ritrovo, c’è da dire che non tutti hanno preso parte attivamente alla rissa e anche su questo aspetto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia Centro.

Intanto è già tornato a casa il giovane che era rimasto ferito nella colluttazione. Il giovane ha riportato lievi ferite, la prognosi è di sette giorni. A seguito della rissa era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Papardo dove è stato medicato e monitorato, il mattino successivo è stato dimesso.

Pugni e calci tra alcuni giovani sono iniziati volare intorno alle 3 di sabato notte davanti ad un ritrovo della via Consolare Pompea, tra Pace e Sant’Agata, nel cuore della movida estiva messinese. Si tratta di uno dei tanti locali sulla spiaggia della via Consolare Pompea che nei mesi estivi si trasformano in discoteche e cocktail bar frequentatissimi dai giovani messinesi. La scazzottata si è consumata all’esterno del locale, all’improvviso sono volati calci e pugni con diversi giovani coinvolti che se le sono date di santa ragione, un episodio di una violenza inaudita e ingiustificata avvenuta sotto gli occhi di tanti giovani.