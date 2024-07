Messina, morì dopo un’operazione. Condannati due medici

Si è concluso con due condanne e un’assoluzione il processo di primo grado nei confronti di tre medici dell’istituto Ortopedico Iomi che dovevano rispondere di omicidio colposo. Al centro del processo il caso della morte di una paziente, Angela Mazza, deceduta l’11 dicembre 2018 dopo essere stata sottoposta un intervento per una frattura alla rotula che tra l’altro sarebbe stato riuscito. Il processo era nei confronti di tre medici, Patrizia Malfitano, James Carmelo Scaffidi e Alessandra Pellegrino.

La giudice Monica Marino ha assolto la dottoressa Malfitano, ed ha condannato gli altri due medici ad un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, la giudice ha previsto anche il pagamento di una provvisionale di 50mila euro ciascuno per le parti civili e la liquidazione del danno in sede civile. La sentenza è arrivata a seguito di una perizia disposta dalla stessa giudice Marino.nel corso del processo è emerso che la dottoressa Malfitano era in servizio il primo e l’ultimo giorno quando ormai ogni intervento non avrebbe evitato la morte della donna.