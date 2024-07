Messina, manca l’accordo per il via ai lavori sul Viale Annunziata

Un tratto del viale Annunziata interdetto al traffico per 43 giorni. È quello tra il rifornimento e il centro commerciale Orchidea. Ma i lavori, che sarebbero dovuti partire ieri, di fatto, sono bloccati. Colpa di un accordo che non c’è tra Terna, società elettrica che dovrà interrare il cavo dell’alta tensione dell’elettrodotto Sorgente Rizziconi da 380 kv, e una società di distribuzione alimentare che proprio lì ha un punto vendita.

La richiesta, inviata da Terna al Comune, prevedeva la chiusura della strada sino al 9 agosto ma nel tavolo tecnico tenutosi qualche giorno fa a palazzo Zanca non è stato trovato l’accordo per l’avvio dei lavori.

Gli esercizi commerciali del Centro Orchidea e soprattutto di Eurospar dovranno essere indennizzati per una chiusura prolungata dell’attività. La soluzione individuata per la mobilità delle auto e dei mezzi pubblici, infatti, non consentirebbe comunque di poter rifornire il supermercato che sarebbe costretto alla chiusura con i dipendenti messi in cassa integrazione, così il legale di Eurospar, l’avvocato Gianfranco Scoglio, ha chiesto un confronto con i vertici di Terna. Confronto che sino a ieri non c’è stato. Intanto l’avvio dei lavori sarà necessariamente rinviato.

Per la viabilità, invece, la soluzione individuata è quella di utilizzare il ponte che c’è proprio sotto via Roma per dirottare il traffico sulla via del Fante. Una via alternativa per chi percorrerà il viale Annunziata mare monte, mentre per il percorso inverso si dovrebbe utilizzare la via Leonardi da Conca d’Oro.