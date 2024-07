Contributi per gli affitti a Messina: il vademecum per presentare la domanda

Si rende noto che, in data 21/06/2024 è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.28 Parte I, il bando relativo alla Legge 431/98 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2022.

COME FARE

Ai fini dell'erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 17 Giugno 2024 e fino alle ore 18:00 del giorno 13 Settembre 2024 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su codesto portale web.

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. Per partecipare all'Avviso è necessario:

Dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica);

Accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione)

dalle ore 09:00 del 17/06/2024 alle ore 18:00 del 13/09/2024, completare le differenti sezioni dell'istanza e presentarla.