Taormina, tre denunce e quattro giovani segnalati per droga. Chiuso ristorante con deposito senza autorizzazione

Giro di vite dei carabinieri nei locali della movida di Taormina, Letojanni e Giardini Naxos. Nel corso del servizio, sono state controllate più 80 persone e oltre 60 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato tre persone, di cui due per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti ed una per guida senza patente perché mai conseguita.

Nell’ambito dell’attività antidroga, attuata con i cani dei Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), 4 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, detenute per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.