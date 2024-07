Prima notte senza autostrada fra Rometta e Boccetta: tutti i mezzi deviati sulla statale 113

È scattata alle 22 la prima delle 25 chiusure a tempo dell’autostrada A20 direzione Messina. Dalle 22 per tutte le notti fino al 25 luglio, è prevista l’interdizione al traffico fino alle sei del mattino del giorno successivo. Questo per il tratto che va da Rometta a Boccetta. Nell’ordinanza del Cas concordata in sede di Cov in prefettura, è stato previsto che l’orario della chiusura al traffico nella notte fra domenica e lunedì scatterà non alle 22 ma alle 24. Due ore in più che dovrebbero essere utili a smaltire il consueto traffico di rientro in città che intasa la tangenziale oramai da un decennio per via dei restringimenti “imposti” dalla ricostruzione del viadotto Ritiro.

La chiusura al traffico si rende necessaria per l’avvio dei lavori più significativi all’interno della galleria Telegrafo. Opere sulla calotta del tunnel che impongono la completa chiusura al traffico. Di giorno, invece, gli operai lavoreranno con una sola corsia chiusa. A Rometta tutti i mezzi in autostrada vengono deviati sulla Ss 113 e chi invece la sta percorrendo per prendere l’autostrada dal centro tirrenico, troverà la strada sbarrata. Stesso discorso per chi viaggia da Villafranca per Messina. Utilizzabile il tratto fra Giostra e Boccetta. Ma allo stesso tavolo prefettizio sono emerse tutte le perplessità per il carico di auto che saranno deviate a Rometta sulla statale 113 e che saranno assorbite dalla viabilità locale dello stesso centro tirrenico, di Saponara e Villafranca, ma soprattutto di Messina. Le auto passeranno lungo tutta la riviera tirrenica e poi lungo la Consolare Pompea che alle 22 e almeno fino alle 24 è cuore della movida messinese. «La soluzione inserita in ordinanza – ha spiegato nello scorso fine settimana il dg del Consorzio Autostrade Franco Fazio – può essere definita sperimentale. Il posticipo solo domenicale sarà monitorato sin da subito, ma se in altri giorni dovesse essere necessario fare la stessa operazione, non ci tireremo indietro».