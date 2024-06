Messina, tutti i pericoli dell’ex lido di Mortelle. E il progetto di rilancio resta ancora su carta

«Un segnale per riprendere e rilanciare il futuro di Mortelle, una zona importante per il turismo a Messina». Queste le parole utilizzate dal sindaco Federico Basile, sabato mattina, per “accompagnare” l’intitolazione del controviale di Mortelle ad un pezzo di storia di quella zona di città, Alberto Sardella, icona della cucina messinese col suo ristorante Sporting. Un atto giusto e dovuto, che alimenta il sentimento nostalgico per i tempi che furono e non sono più. E quanto non siano più tempi d’oro lo si tocca con mano proprio in quel controviale, pochi metri prima laddove svetta, tetro, il fantasma in cemento di un altro pezzo di storia, il Lido di Mortelle, con il Giardino delle Palme, con quella pittoresca, artisticamente preziosa e ai tempi avveneristica Aragosta divenuta simbolo, prima di benessere, poi di degrado.

A fasi alterne si sono accesi i riflettori su questa enorme struttura che sorge in parte su strada e in parte sul demanio marittimo, che per questo è comproprietaria anche di una porzione degli edifici. Tanti gli annunci, come sempre forieri di speranze, ma alla fine della fiera i fatti sono quelli in cui si imbatte chiunque attraversi quel controviale o, peggio ancora, la spiaggia sottostante. E sono ancora cartoline dell’orrore, racconti di una deprimente fatiscenza che, ed è questo l’aspetto peggiore, si trasforma in un situazione di costante pericolo che non può essere sottovalutato né può essere sufficientemente ostacolato da timidi reticoli plastificati di colore arancione, con la scritta “lavori in corso” (quali?), da prestampati cartelli di divieto d’accesso o da catenelle d’acciaio facilmente superabili.

Anche perché in troppi punti non è nemmeno necessario scavalcare un recinzione, una catena o arrampicarsi chissà dove: l’accesso a aree di estrema pericolosità è libero. Lo abbiamo constatato facilmente pochi giorni fa.