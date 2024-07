Il 16enne morto nella piscina di Piraino: lacrime e sgomento per Lamur che aveva sfidato il mare per una nuova vita in Sicilia

Un minorenne extracomunitario ha perso la vita ieri pomeriggio intorno alle 17 all'interno del Camping Calanovella della cittadina tirrenica. Il ragazzo, Lamur Content, nato in Sierra Leone, nei prossimi mesi avrebbe dovuto compiere 17 anni. Il giovane africano era uno dei 50 componenti di una comunità di Acireale, che si occupa di migranti stranieri non accompagnati e che era presente all’interno del camping-villaggio da circa una settimana. Avrebbe dovuto rimanerci ancora fino alla fine della prossima.

Da quello che si è potuto appurare il giovane, mentre faceva il bagno nella piscina, forse a causa di una congestione o di un infarto, dopo essersi tuffato in acqua non è più riemerso. Subito sono scattati i soccorsi da parte degli operatori della struttura turistica, due bagnini che con massaggi cardiaci prima e poi con il defibrillatore hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di una ambulanza del 118 di Patti (i mezzi delle postazioni di Brolo e Capo D’Orlando erano fuori, impegnati in altri interventi, n.d.c.) per cercare purtroppo senza successo di rianimare lo sfortunato 16enne. A occuparsi della triste vicenda del comune pirainese i militari della compagnia di Patti, agli ordini del capitano Rocco Romeo, mentre sul posto immediatamente sono giunti i carabinieri della locale stazione di Piraino agli ordini del luogotenente Angelo Mazzagatti, che assieme ai militari delle stazioni di Brolo e Gioiosa Marea si è subito messo al lavoro per capire con i rilievi del caso di ricostruire l'intera dinamica dell’incidente.