Incendio Mazzarrà S. Andrea settimo giorno di operazioni, sopralluogo del senatore Germana: "No a nuovi impianti, serve accertamento responsabilità per la mancata messa in sicurezza"

Settimo giorno di operazioni in contrada Zuppà, dove lo scorso martedì un vasto rogo ha devastato l’intero piede della discarica dismessa dal 2014 e mai bonificata. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco al sindaco di Furnari Felice Germanò che nel sopralluogo di oggi è stato accompagnato dal senatore Nino Germanà, segretario della commissione ambiente del Senato, "la situazione di emergenza cesserà a breve. Hanno provveduto con degli scanner termici a verificare la temperatura che in superficie è di 50 gradi in superficie e di circa 80 sotto. Intanto domani è previsto che Arpa Sicilia effettui un campionamento dei nostri pozzi di contrada Lacco, a valle del sito di discarica".

“Terribile il vasto rogo che la settimana scorsa ha interessato l’ex discarica - dismessa dal 2014 e mai bonificata - di Mazzarrà Sant’Andrea. - ha dichiarato Germanà - Le ripercussioni sul territorio non sono assolutamente da sottovalutare e si potrebbe trattare di un vero e proprio disastro ambientale. Proporrò, al primo Ufficio di Presidenza in commissione Ambiente al Senato, di ascoltare tutti i soggetti interessati per capire di chi è la responsabilità della mancata messa in sicurezza di un sito così pericoloso per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Inoltre, è mia intenzione incontrare anche tutti i sindaci del comprensorio compresi i sindaci di Furnari, Terme Vigliatore e Mazzarrà Sant’Andrea. per condividere pareri e soluzioni. Sicuramente, no a nuovi impianti. Quanto ancora deve soffrire questa zona? Occorre quanto prima fare chiarezza e procedere nel modo adeguato”.