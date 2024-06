Barcellona, sversamenti a ridosso di due preziose spiagge a Cicerata e Spinesante

Il contemporaneo blocco di alcune pompe di sollevamento ha causato lo sversamento di liquami fognari a ridosso delle spiagge da Cicerata a Spinesante. Poche ore dopo l’ultimo controllo effettuato dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione degli impianti, le pompe hanno smesso di funzionare in corrispondenza della foce dei torrenti Idria e Longano ed in corrispondenza delle vie dei Gelsi, Piave e via Eolie. I liquami non hanno fortunatamente raggiunto le acque del mare, arrestando il proprio flusso a ridosso degli scarichi. Comprensibile lo smarrimento dei bagnanti che da giorni hanno preso d’assalto le spiagge barcellonesi, peraltro mai in passato così pulite a stagione estiva appena iniziata.

Il tempestivo intervento di ripristino della funzionalità delle pompe ha consentito di interrompere gli sversamenti e far tornare gradualmente la situazione alla normalità: «Purtroppo problemi di questo tipo per la città sono cronici da anni – dichiara l’assessore comunale Nicola Barbera – e nel caso specifico si ipotizza che la causa del blocco delle pompe possa essere stato un surriscaldamento. Poche ore prima del blocco la verifica dei tecnici, peraltro, aveva dato esito positivo. Le acque del nostro mare sono rimaste indenni, ma nel giro di qualche giorno effettueremo dei controlli approfonditi per rassicurare ulteriormente i cittadini sulla piena balneabilità delle nostre acque».

Le pompe di sollevamento in via Stretto Secondo Cicerata ed in via Cicerata hanno ripreso a funzionare senza che fosse necessario un intervento esterno, senza pulizia delle giranti e senza necessità di estrarle dalla loro sede.

In corrispondenza del ponte Longano, la pompa di sollevamento è stata riparata, mentre in via Dei Gelsi lo sversamento, dovuto ad una ostruzione della condotta litoranea di via Spinesante, è cessato al pari di quanto accaduto in corrispondenza di via Piave.