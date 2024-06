Tragedia a Piraino, 17enne morto nella piscina di un camping forse a causa di una congestione

Tragedia all'interno del Camping Calanovella di Piraino nel pomeriggio. Un ragazzo extracomunitario di 17 anni, componente di un gruppo proveniente da Catania, mentre faceva il bagno nella piscina, forse a causa di una congestione o di un infarto, ha perso la vita. Il giovane, dopo essersi tuffato in acqua, non è più riemerso.

Subito sono scattati i soccorsi da parte degli operatori della struttura turistica che con massaggi cardiaci prima e poi con il defibrillatore hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo e di salvarlo. Ma non c'è stato nulla da fare, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Piraino agli ordini del luogotenente Angelo Mazzagatti che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l'intera dinamica dell' incidente.

Al momento si attende l'arrivo del medico legale.