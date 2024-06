Ponte sullo Stretto, c'è la nuova Commissione Via-Vas: a settembre il responso sull'impatto ambientale

Hanno fretta il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e, con lui, l’intero Governo. C’è l’iter della Valutazione d’impatto ambientale per il Ponte dello Stretto di Messina da chiudere entro settembre ma ci sono anche tanti altri progetti sotto esame. Ed è per questo che stanno arrivando i decreti di nomina dei componenti della Commissione Via-Vas. In molti casi, si tratta di conferme. Ma cambia la presidenza, affidata a Germana Panzironi, la quale sostituisce l’uscente Massimiliano Atelli. Nota avvocata romana, 61 anni, magistrata amministrativa, già presidente del Tar del Lazio e attualmente del Tar Abruzzo, Panzironi guiderà l’organismo, composto da 50 esperti e professionisti con varie competenze, deputato a pronunciarsi sulla Valutazione d’impatto ambientale (Via) e sulla Valutazione ambientale strategica (Vas) del progetto definitivo riguardante il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin era stato chiaro nei giorni scorsi, affermando di voler mettere la nuova Commissione «in grado di funzionare immediatamente, per evitare qualunque paralisi o rallentamento». Il presidente uscente Atelli, che è anche capo di gabinetto del ministro dello Sport, Andrea Abodi, resterà alla guida della seconda Commissione Via, quella speciale per i pareri sui progetti del Pnrr e del Pniec.

Lo sguardo è ovviamente rivolto al Ponte, ma la nuova Commissione Via-Vas dovrà pronunciarsi anche su altre opere in attesa, di grande rilevanza, come i progetti dell’Alta velocità Napoli-Bari e Milano-Verona, il tratto internazionale della Torino-Lione, alcuni lotti della Galleria del Brennero, il tratto Pescia Romana-Tarquinia sulla A12, la statale 336 per i Giochi olimpici di Cortina. Non di solo Ponte vive il settore delle Infrastrutture, anche se mediaticamente le polemiche sembrano riguardano sempre e soltanto la grande opera destinata a unire la Sicilia all’Europa.