Parco dei Nebrodi, nuova operazione interforze per il rispetto dell'habitat naturale

Nuova operazione interforze sul territorio del Parco dei Nebrodi per garantire il rispetto dell’habitat naturale e la tutela della sicurezza dei fruitori. I controlli, coordinati dalla Questura di Messina nell’ambito di un’attività eseguita sotto l’egida della Prefettura di Messina, ha visto impegnati sul campo uomini e mezzi di Corpo Forestale regionale, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo di vigilanza del Parco dei Nebdodi, concentrati in particolare nelle zone di maggior affluenza lungo il percorso della cosiddetta Dorsale dei Nebrodi. Sottoposti a controllo oltre un centinaio di mezzi, i relativi conducenti e le altre persone a bordo, con l’emissione di una trentina di verbali per violazioni varie ed il sequestro di un mezzo fuoristrada.

Il bilancio dettagliato sarà tuttavia reso noto in via ufficiale nelle prossime ore, per un’operazione di controllo che già nel passato ha portato ottimi riscontri e che è destinata ad essere riproposta nel corso dell’estate ai fini della sicurezza dei numerosissimi escursionisti e fruitori in genere dell’area protetta oltreché per la salvaguardia dello straordinario patrimonio naturale nel cuore dei Nebrodi.