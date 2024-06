Oggi a Capo Peloro la finale di Coppa Italia di Beach Soccer tutta catanese. Tante iniziative nel village

Con la finale in programma alle 18,30 si conclude stasera a Capo Peloro la Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer, che da giovedì scorso ha visto in gara tutte le maggiori squadre italiane.

Insieme con le sfide di Beach Soccer per i visitatori è stato allestito un grande village che sarà aperto anche oggi con numerose postazioni dove poter gustare 30 specialità di street food, spettacoli musicali, giochi per bambini e ragazzi. Oggi in programma laboratori di sport, incontri, showcooking ed il Radio Zenith Party. L’ importante evento, con ingresso gratuito, è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e coorganizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al turismo della Regione siciliana e dall’ARS.

La Coppa Italia

Sarà tutta rossazzurra la finale di Coppa Italia di Serie A a Capo Peloro (dalle ore 18.30 in diretta su Dazn). Di fronte Catania Bs e Catania Fc, squadre che si stanno dimostrando le più attrezzate della stagione. Il Catania Beach Soccer ha già vinto la Supercoppa, mentre i “cugini” del Catania Fc si sono rinforzati nel mercato e presentano un organico ricco di talento.

Nella prima semifinale, in programma ieri, il Catania Bs ha battuto lo scudettato Viareggio per 3 a 1. Il Catania Beach Soccer si è imposto poi di misura (2-1) sul mai domo Città di Milano.