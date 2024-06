Messina, violentissima rissa questa notte sulla riviera nord. Coinvolti oltre venti giovani, un ferito ricoverato in ospedale

Indagini delle forze dell'ordine sono in corso per una rissa con oltre venti giovani coinvolti che si è verificata questa notte sulla riviera nord, subito fuori un noto ritrovo a Sant'Agata. Scene di inaudita violenza come si vede da un video che da qualche ora circola sui social e che è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo i fatti e identificando i protagonisti. Ad avere la peggio un giovane che è stato ricoverato in ospedale per i traumi riportati, che - come si vede dal video - è rimasto esanime a terra per la violenza dei colpi riportati.