Messina, tutto esaurito in alberghi e B&B: i grandi eventi confermano il trend positivo

Delusione per i fan dei Negramaro. È saltato il concerto in programma per il 3 luglio allo stadio San Filippo ma si tratta solo di un rinvio. Motivi tecnico logistici, indipendenti dalla volontà della band, hanno fatto slittare l’appuntamento di Messina cosi come quello di Bari al 2025.

Per quanto riguarda il concerto di Messina, è stato convertito in 3 date al Pala Rescifina. Il concerto annullato ha creato un cambio di programma per gli albergatori messinesi le cui strutture erano state prenotate dai fan. Chi aveva venduto una stanza con tariffa rimborsabile dovrà restituire i soldi mentre per le tariffe non rimborsabili non ci sarà nulla da fare. Un concerto che salta non per tutti è un problema perché la maggior parte delle strutture ricettive messinesi sono piene, soprattutto in quest’ultimo fine settimana per i due concerti, quello di Ultimo che ha richiamato migliaia di spettatori e quello di Zucchero, previsto per questa sera allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo che farà arrivare tantissimi fan e per altri appuntamenti previsti in questi giorni come il torneo di beach soccer a Capo Peloro. Mai come in questo periodo, infatti, nelle strutture ricettive, alberghi, residence e B&B si registra il tutto esaurito.

I grandi eventi musicali, infatti, si confermano grandi attrattori di pubblico. Sorridono gli albergatori messinesi che registrano spesso il tutto esaurito. Un risultato che conferma un trend che già l’anno scorso aveva prodotto risultati positivi.