Messina e le partecipate. Dal Parco Aldo Moro alla crisi idrica: ecco cosa non va

De Luca ha dedicato la prima parte del suo intervento all’analisi del voto europeo in città e nel confronto con le politiche di due anni fa («le uniche omogenee rispetto a questa tornata»). Sottolinea una flessione di “soli” 5,6 punti rispetto a due anni prima sulla media di Camera a Senato, provando ad alleggerire il peso della sconfitta oltre Stretto dove si aspettava di essere al 2,5 o al 3%. Invece la sua “squadra “ di simboli si è fermata all’1,30.

Ma è sull’analisi delle recenti vicende cittadine che l’attenzione di tutti, cresce. «Non ho digerito quello che è successo al parco Aldo Moro – dice – Se certe azioni vengono fatte in ritardo si nota». Il riferimento non sembra essere al più recente sequestro ma al caso dell’inaridimento del prato e a essere chiamate in causa sono Amam e Messina Servizi.

«Da questa mi aspetto il raggiungimento dell’obiettivo del 65% della differenziata. E con questo ritmo di crescita non ci arriveremo prima della fine del mandato. Il verde? Va valorizzato e la gestione deve essere resa economicamente vantaggiosa. Possono essere aperte attività commerciali con servizi ulteriori ai cittadini». Altro riferimento recente quello legato alla crisi idrica. «Mi domando se tutto è stato fatto per evitare queste riduzioni dell’erogazione e soprattutto per giustificare che non si è ancora vicini ad avere l’acqua h24 in tutta la città. Ci sono fatti contingenti come la crisi in tutta l’isola e i mancati finanziamenti all’Amam che ha parecchi progetti. Ma quanto è ascrivibile a fattori esterni e quanto a fattori interni? Questo vogliamo appurarlo».