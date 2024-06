Incendio Mazzarrà S. Andrea, ancora focolai attivi nella zona della discarica: vigili del fuoco in azione anche oggi

Sono durate per tutta la notte e proseguiranno anche nella giornata di oggi le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai ancora attivi all’interno dell’ammasso di rifiuti in contrada Zuppà.

Non sono previsti interventi con i Canadair e gli elicotteri, saranno impiegate le squadre a terra dei Vigili del fuoco che opereranno con le autopompe e i mezzi movimento terra. Consueto sopralluogo sul posto da parte del sindaco Felice Germanò che comunica le novità ai cittadini attraverso il social del Comune. Intanto la presidente del Consiglio Comunale, Cettina Santangelo, ha scritto al suo collega di Mazzarrà e al sindaco Pietrafitta per «valutare la possibilità di convocare un consiglio comunale aperto», con la partecipazione dei comuni di Furnari, Terme Vigliatore e Falcone «per poter dare chiarimenti a tutti i nostri cittadini».