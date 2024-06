Messina: tir gira intorno a Piazza Basicò e danneggia alberi, aiuole e mezzi parcheggiati

Il conducente di un tir che probabilmente deve aver sbagliato strada nel centro storico di Messina, è finito ieri pomeriggio a Piazza Basicò con il suo mezzo pesante. E nel tentativo di girare attorno e tornare verso valle, ha danneggiato quanto si presentava ai lati della piazza. Distrutti alcuni alberelli appena piantati, marciapiedi, e persino un'auto e una moto.

Un giro attorno alla piazza con un articolato di una quindicina di metri che non poteva che finire nel modo in cui è finito visto che il raggio di curva è assolutamente insufficiente per mezzi di quella grandezza. A guidare il grosso camion un autista calabrese che, peraltro, non si è fermato per verificare il danno che aveva fatto.

Infatti dopo la chiamata alla polizia municipale da parte di alcuni cittadini che avevano assistito al disastroso passaggio, è stato bloccato davanti al Tribunale sulla via Cannizzaro.

Ovviamente è stato sanzionato l’assicurazione dovrà occuparsi del risarcimento. La spiegazione più logica per l’incidente è che il camion possa essere dotato di un navigatore non tarato per i mezzi pesanti e che abbia quindi consigliato quella strada che invece è utilizzabile solo da automobili o furgoni. Una volta finito nell’imbuto, l’autista non ha potuto far altro che “farsi largo” per non rimanere bloccato. Che poi abbia provato a far perdere le tracce, questo, è ovviamente un profilo che non alcun tipo di giustificazione.