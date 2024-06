Messina, paura per un vasto incendio a Salice. Brucia il bosco della Candelora

Vigili del fuoco e Forestale in azione Messina, nella zona collinare di Salice per un vasto incendio di sterpaglie. In fiamme una zona boschiva nei pressi del bosco della Candelora, dove si sta intervenendo con un elicottero della Forestale che sta effettuando diversi lanci di acqua.

Si tratta di una "zona rossa" dove ci sono residuati bellici per questo motivo occorre intervenire dall'alto. Sul posto una squadra della Forestale insieme ai vigili del fuoco. È stato richiesto lintervento anche di altri elicotteri e di canadair.