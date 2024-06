Messina, la rete dello spaccio a Fondo Fucile: la Procura chiede condanne pesanti

Si avvia verso la definizione l’udienza preliminare per l’operazione antidroga “La Villetta” davanti alla gup Tiziana Leanza. La vicenda ha al centro una baracca che era destinata prevalentemente allo spaccio nel rione di Fondo Fucile. Si tratta di un’indagine della Squadra mobile, coordinata dalla sostituta della Direzione distrettuale antimafia Antonella Fradà.

Ieri mattina davanti alla gup Leanza è stato il giorno dell’accusa, la sostituta della Dda Fradà ha formulato le richieste di pena, poi tutto è stato rinviato al 17 luglio per la conclusione delle arringhe difensive e la sentenza.

Ecco il dettaglio delle richieste formulate: Placido “Dino” Arena 18 anni di reclusione (assoluzione dal capo d’imputazione 2); la compagna Valentina Fenghi 9 anni e 8 mesi con esclusione del ruolo di “promotore”; Gianluca Fenghi 10 anni (assoluzione dai capi d’imputazione 19 e 61) ; Fabio Fenghi 12 anni, tenuto conto della recidiva che è contestata dall’accusa; Saverio Scudellà 8 anni e 8 mesi (assoluzione dal capo d’imputazione 2); Antonia Fenghi detta “Cristina”, applicazione del comma V per “lieve entità”, quindi 2 anni e 2.800 euro di multa (assoluzione dal capo d’imputazione 1 con la formula “per non avere commesso il fatto”); Esmeralda Giletto, applicazione del comma V per “lieve entità”, quindi un anno e 4 mesi più 2.000 euro di multa (assoluzione dai capi d’imputazione 1 e 8 con la formula “per non avere commesso il fatto”).