Messina, la nuova tabella di erogazione idrica: diminuiscono le zone coperte da fascia oraria più ampia rispetto a giugno 2023

Ecco la nuova tabella di erogazione idrica oraria per fasce, che è stata resa nota questa mattina durante la conferenza stampa di Cateno De Luca al ritorno dalle elezioni europee. Rispetto a quella precedente del 20 giugno sono state aggiunte circa quindici aree soprattutto della zona tirrenica mancanti; fra queste Spartà e Gesso, dove la distribuzione non va oltre le quattro ore al giorno mettendo a rischio la possibilità di immagazzinare liquido a sufficienza per l’intera giornata. Nel confronto con giugno 2023, su 94 zone con distribuzione complessive, quelle da 2 a 4 ore sono passate da 1 a 8, mentre quelle con distribuzione da 15 a 24 ore sono scese da 48 a 41. Il trend è evidentemente in calo considerato che quelle da cinque a 10 ore sono passate da 26 a 34. "È chiaro che la motivazione è legata alle mutate condizioni e disponibilità idriche in tutta l’isola ma - ha detto De Luca - oggi dobbiamo verificare se non ci siano anche delle corresponsabilità da parte dell’azienda partecipata".