Ex discarica Mazzarrà: incendio circoscritto, in azione i mezzi di movimento terra

Quinto giorno di operazioni in contrada Zuppá. Come ogni mattina il sindaco di Furnari, Felice Germanò, ha effettuato un sopralluogo in discarica per avere notizie dagli operatori in modo da tenere aggiornata la comunità. "Dal sopralluogo di questa mattina i vigili del fuoco ci hanno rassicurato - spiega - comunicandoci che l'incendio è stato circoscritto e sono rimasti solo dei fumaroli quindi la situazione è in netto miglioramento per tale ragione non sono previsti interventi aerei ma solo azioni raffreddamento da terra ed interventi con mezzi di movimento terra".