Risanamento, a Fondo Saccà 44 nuovi alloggi dopo la bonifica. Consegnate le aree

Consegnate oggi, 28 giugno, le aree sulle quali verrà effettuata la bonifica e successivamente sorgeranno 44 nuove abitazioni in ottica risanamento. Si tratta di circa 4000 metri quadri di fondo Sacca, fra il centro commerciale Maregrosso e le costruzioni realizzate dal progetto Capacity ideato dalla Fondazione di Comunità Messina. A occuparsene sarà l’azienda Cericola di Lanciano.

L’intervento non sarà immediato: il primo step è la bonifica dell’area da effettuare entro 150 giorni; per la quale è stato previsto un investimento di 2,8 milioni di euro; nel sottosuolo, secondo quanto segnalato dall’Arpa, sarebbero sepolti materiali tossici. Successivamente la costruzione di dodici alloggi realizzati in materiali ecosostenibili saranno costruite da Arisme e altri trentadue, invece, dall’ufficio per il risanamento, con un investimento totale di 13 milioni di euro. “È un procedimento molto complesso ed è la prima volta che sperimentiamo la bonifica - ha spiegato il subcommissario per il risanamento Marcello Scurria - Si tratta di un progetto importante a cui abbiamo lavorato per un anno”. In città, fino a pochi anni fa, erano in totale 80 le baraccopoli. “Noi abbiamo lavorato a 18 di queste, ne restano circa 62, prosegue Scurria. Nell’ampio sistema del risanamento rientrano interventi non soltanto relativi alla costruzione di alloggi; lunedì prossimo sarà inaugurato il parco di Camaro San Paolo. “Il risanamento è la chiave di tutto”, ha concluso Marcello Scurria che ha presentato il progetto alla stampa insieme al sindaco Federico Basile, al soggetto attuatore del Genio civile di Messina Santi Trovato, al RUP Giacomo Amico e ai rappresentanti dell'impresa Cericola.