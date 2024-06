Messina, countdown per Ultimo. La viabilità: bus navetta, modifiche e strade off limits per il concerto

I provvedimenti viari disposti dal Comune ricalcano quelli ormai collaudati per i concerti allo stadio, tra divieti di sosta e di transito consueti nelle aree limitrofe alla via Adolfo Celi. In particolare, in occasione del concerto di Ultimo, dalle 11 di oggi fino alle 3, sarà interdetto l’accesso alla bretella dello svincolo autostradale San Filippo in corrispondenza dell’intersezione con la via Adolfo Celi, ad eccezione dei mezzi autorizzati o a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno che devono assistere al concerto.

I veicoli privati che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (rossa, verde e gialla), i cui tagliandi devono essere acquistati preventivamente entro e non oltre le 17 di oggi (possono essere acquistati anche sul posto) dovranno fare ingresso dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di San Filippo, provenendo dalla direzione di marcia Catania-Palermo.

Le principali strade off limits A partire dalle 23.30 di oggi «e fino a normalizzazione della circolazione», divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autobus Atm e dei mezzi di emergenza, in via Taormina, in via A. Celi, nel tratto compreso tra il viale Gazzi e la bretella di accesso allo svincolo autostradale S. Filippo, e in via G. La Pira nel tratto compreso tra via S. Lucia e la bretella di accesso allo svincolo autostradale S. Filippo, in direzione di marcia sud-nord; mentre i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale di San Filippo potranno transitare in via G. La Pira e nell’ex Statale 114 esclusivamente in direzione di marcia nord-sud. Istituito poi, il senso unico di circolazione in direzione di marcia mare-monte nella via Santa Lucia e nella via Comunale Zafferia (nei tratti compresi tra le vie Consolare Valeria e G. La Pira). Sempre dalle 23.30, all’altezza della rotatoria di Tremestieri “Alfio Ragazzi”, il flusso viabile, direzione sud-nord, sarà deviato verso lo svincolo autostradale Tremestieri in direzione nord o in via Rotonda-via Consolare Valeria, direzione nord, per coloro che dovessero raggiungere le loro abitazioni tra Tremestieri e S. Lucia Sopra Contesse. Dalle 21 e fino alle 3, quindi, è vietata la sosta, 0-24, con rimozione coatta, nelle vie Adolfo Celi, G. La Pira, A. Celi, Taormina, in tutto il tratto compreso tra Tremestieri e Gazzi.