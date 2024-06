Mazzarrà, l'incendio alla discarica: disposto il divieto di assunzione di cibo prodotti nel raggio di 1 km

Quarto giorno di operazioni in contrada Zuppá per estinguere i focolai interni all'ammasso dei rifiuti. Come nei giorni precedenti il personale dei vigili del fuoco ha richiesto all'Enel di staccare la corrente elettrica nell'area per consentire ai mezzi aerei di operare con sicurezza. Anche oggi quindi disagi nei paesi vicini che potranno subire distacchi della luce. Ma è essenziale garantire la sicurezza del personale che sta operando senza sosta fin dal pomeriggio di martedì.

E' stato riferito da parte dei Vigili del Fuoco che la situazione è in miglioramento. Non c’è stata però una pronuncia sui tempi di spegnimento definitivo dei vari focolai.

A seguito di incontro con il Prefetto, i Sindaci dei paesi limitrofi, a titolo precauzionale e finché non si avranno gli esiti dei primi prelievi di acqua e dei fumi circolanti, hanno emesso ordinanza di divieto di assunzione di cibi prodotti nel raggio di un km dai luoghi interessati dall’incendio.