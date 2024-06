Brancaleone, oggi pomeriggio l’ultimo saluto ad Antonio, Domenica e Santina

Si terranno pomeriggio alle 16,30 nella chiesa arcipretale di SS. Maria Annunziata di Brancaleone i funerali di Antonio Simonetti, 62 anni, operatore scolastico, della moglie Domenica Palamara, 55 anni, casalinga, e di Santina Palamara, 51 anni pensionata, sorella di Domenica e cognata di Antonio, tutti e tre deceduti nel tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sulla Statale 106 tra i comuni di Locri e di Sant’Ilario dello Ionio.

Nel tragico impatto è rimasto ferito Giuseppe Simonetti, figlio dei coniugi Simonetti-Palamara, che subito dopo l’impatto è stato trasportato con l’elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove i medici gli hanno constatato un trauma facciale all'altezza dell'orbita oculare e diverse contusioni agli arti, con la possibilità che venga dimesso a breve.

La comunità di Brancaleone è rimasta ovviamente sconvolta per quanto accaduto nel pomeriggio dell’altro ieri sulla Statale 106, un’arteria che ancora una volta conferma la reputazione di “strada della morte” anche se in questa circostanza gli investigatori propendono per un “incidente autonomo”, probabilmente avvenuto per un malore del conducente.