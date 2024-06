Barcellona, i quattro zaini con 60 chili di hashish spariti nel nulla

Il 23 febbraio 2023 una microspia dei carabinieri intercettava una conversazione nell’auto di Felice Castellano nella quale l’interlocutore gli chiedeva quando sarebbe arrivato il “materiale verde”. Lui rispondeva che era in attesa di un carico di buona qualità. Comincia così una vicenda relativa ad un carico di circa 60 chili di hashish che furono poi rinvenuti e sequestrati dai carabinieri in un terreno.

Le reazioni per la sparizione della sostanza stupefacente, le ipotesi fatte dagli indagati e la soluzione trovata per rientrare dal debito contratto, sono state ricostruite dalla gip Simona Finocchiaro in un passaggio dell’ordinanza che ha portato all’arresto di 23 persone in carcere e 5 ai domiciliari e che ha puntato l’attenzione su un’organizzazione che trafficava droga a Barcellona Pozzo di Gotto. L’arrivo della droga è stato seguito dai carabinieri attraverso un’intercettazione nell’auto di Castellano. Il 25 febbraio Felice Benenati e Filippo Castellano parlano della cessione di “zaini e borsoni” e Benenati esprimeva preoccupazione per il rischio di essere notato da qualcuno. La consegna degli zaini tuttavia non avveniva subito, secondo gli investigatori, perché Benenati, che nel frattempo era sceso dall’auto, era ancora impegnato nel conteggio dello stupefacente che doveva consegnare a Castellano. Con ogni probabilità la consegna dello stupefacente - come ricostruisce il gip -avveniva nel primo pomeriggio del 25 febbraio quando Castellano con il figlio si recava nel posto convenuto dove, secondo gli investigatori, avveniva la consegna dei borsoni con la droga che prendevano in consegna.