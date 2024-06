Allarme Stromboli, riunione tecnica operativa è stata fissata per il 5 luglio

Una riunione tecnica operativa riguardante lo Stromboli è stata fissata per il 5 luglio. Vi prenderanno parte i vari Centri di competenza che monitorano il vulcano eoliano, i Dipartimenti nazionali e regionali della Protezione civile, il prefetto di Messina, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Nel corso della riunione saranno valutati i dati osservati in questo periodo di tempo, attraverso le apparecchiature che monitorano costantemente il vulcano. Intanto, da ieri, alle sette e trenta, è in corso una piccola tracimazione lavica dalla bocca N1 dell’area craterica nord, interessata da una intensa attività di spattering. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio Etneo. La tracimazione lavica ha una lunghezza di circa un centinaio di metri e produce il rotolamento di blocchi lungo la Sciara del Fuoco sino al mare. L'ampiezza media del tremore vulcanico, così come accade ormai da quasi una settimana, si colloca su valori alti con sporadici picchi su valori molto alti.