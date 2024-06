Rassegna stampa 27-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, tutti i ruoli del gruppo che a Giostra distribuiva la droga in città

Messina, le donne e la droga: così mogli e fidanzare aiutavano l’organizzazione

Barcellona, quella partita di 250 chili di hashish trattata da Iannello e Benenati

Il boom della "Spice" tra i giovani: quella droga dall'Olanda che i vecchi boss non volevano a Barcellona

IN CITTA'

E’ la cattedrale di Messina o la toilette di un autogrill?

Messina, morta dopo essere stata operata al Papardo: 8 medici a giudizio

Infrastrutture, quel mosaico che unisce Sicilia e Calabria

"Buon compleanno dottoressa". A Messina "auguri speciali" a Luisa Cucinotta, l'angelo dei pazienti oncologici

IN PROVINCIA

Vulcano, gas in eccesso: chiusa di nuovo la pozza dei fanghi

Scalata dello Stromboli: scattate le restrizioni

SICILIA

Sicilia, Tamajo resta in giunta. La Chinnici ringrazia e vola a Bruxelles