Messina "wild" e mozzafiato: Stati Uniti e Canada in prima fila per proporla ai turisti

Messina saluta la seconda edizione del “Meeting Tourism” e gli oltre venti buyers arrivati da tutto il mondo con un’immersione nella tradizione popolare, alla scoperta dei Monti Peloritani e del panorama di Dinnammare che, nonostante la foschia, è «mozzafiato», come sussurrano in tanti. E ancora i percorsi in e-bike, anche nelle antiche strade militari sterrate per un’esperienza “wild” che racconta quanto poliedrica possa essere la città agli occhi del turista.

Il Museo della Cultura e Musica popolare dei Peloritani, curato da Mario Sarica, apre le proprie porte nella sala dei pupi siciliani, patrimonio dell’Unesco, al suono della zampogna di Salvatore Vinci. I “buyers” assaporano l’origine della cultura popolare messinese attraversando i vicoli di Gesso, uno di quei casali storici che sorvegliano dall’alto lo Stretto. Il pranzo da “Don Minico” chiude il cerchio, anche pensando allo storico spettacolo dei pupi messo in scena nella “Casa di cura” delle quattro strade.